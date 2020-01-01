Beşiktaş'ta Caner ve Gökhan düğümü çözülüyor

Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan iki yıldıza 800 bin euro önerildi. Caner ve Gökhan imza atmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Özellikle iç transferde sözleşmesi yüksek isimlerden maaş indirimi isteyen yönetime olumlu haberer geliyor.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yönetim yıllık 800 bin euro maaş önerdi. Görüşmeyi gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, toplantıdan olumlu izlenimlerle ayrıldı.

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Gerçekleştirilen görüşmeler hakkında açıklamada bulunan başkan Çebi, "Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner’in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti. En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük. Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner’in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

İki oyuncu da siyah-beyazlı takımdan yıllık 1.7 milyon euro kazanıyordu.