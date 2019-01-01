Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçı kadrosunda yok!

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA K Grubu'nda Wolverhampton' ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

beIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlıların 34 yaşındaki golcüsü, İngiliz ekibiyle oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Haberin devamı aşağıda

Yayıncı kuruluşun Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün, Burak Yılmaz'ın sakatlık sebebiyle değil, hazır olmadığı için bu maçta oynamayacağını aktardı.

Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetmişti. Wolverhampton ise sahasında ağırladığı Braga'ya 1-0 yenilmişti.