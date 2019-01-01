Avrupa Ligi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçı kadrosunda yok!

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Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton' ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

beIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlıların 34 yaşındaki golcüsü, İngiliz ekibiyle oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

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Yayıncı kuruluşun Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün, Burak Yılmaz'ın sakatlık sebebiyle değil, hazır olmadığı için bu maçta oynamayacağını aktardı.

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Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetmişti. Wolverhampton ise sahasında ağırladığı Braga'ya 1-0 yenilmişti.

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