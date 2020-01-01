Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin 9. dakikasında bir sorun yaşayan Beşiktaş'ın formda ismi Burak Yılmaz, tedavisinin gerçekleşmesi için saha kenarına geldi.
Tedavisinin ardından oyun alanına geri dönen Burak, bir süre sonra kendini yere bıraktı ve değişiklik yapılmasını istedi.
Oyuna devam edemeyen 34 yaşındaki oyuncu, 12. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
37. dakikada ise ayağının üzerine basmakta zorlanan Gökhan Gönül de oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Tecrübeli sağ bekin yerine Kevin-Prince Boateng, oyuna girdi.
Atiba cezalı duruma düştü
Beşiktaş'a bir kötü haber de bir başka tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'dan geldi.
Atiba Hutchinson, Kasımpaşa'nın hızlı hücum fırsatını faulle önlediği için sarı kart gördü. Kart sınırındaki oyuncu, cezalı duruma düştü.
37 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın 32. haftada oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.