Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı

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Siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelede Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül oyuna devam edemedi. Atiba ise cezalı duruma düştü.