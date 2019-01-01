Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Abdullah Avcı sevinci

Sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve hastalığı nedeniyle Braga'ya gidemeyen Abdullah Avcı bugün takıma katılıyor.

Sahasında 'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hafta içi oynanan maçında kadroda olmayan Burak Yılmaz ve hastalığı nedeniyle Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı'dan sevindirici haber geldi.

Fanatik Gazetesinin haberine göre sakatlığını atlatan Burak Denizlispor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Aynı şekilde hastalığı iyiye giden teknik direktör Abdulah Avcı da takımının başında görev alabilecek.

Tecrübeli golcü bu sezon geçtiğimiz hafta karşılaşmasında son yarım saatte oynamıştı. Süper Lig'de sadece 5 karşılaşmaya çıkan Burak, 2 gol kaydetti.