Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Abdullah Avcı sevinci
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Vedat Yangın
Sahasında Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hafta içi oynanan Avrupa Ligi maçında kadroda olmayan Burak Yılmaz ve hastalığı nedeniyle Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı'dan sevindirici haber geldi.
Fanatik Gazetesinin haberine göre sakatlığını atlatan Burak Denizlispor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Aynı şekilde hastalığı iyiye giden teknik direktör Abdulah Avcı da takımının başında görev alabilecek.
Tecrübeli golcü bu sezon geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşılaşmasında son yarım saatte oynamıştı. Süper Lig'de sadece 5 karşılaşmaya çıkan Burak, 2 gol kaydetti.