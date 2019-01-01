Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın 'a konuk olacak. Siyah Beyazlılar'da bu maçın kafilesi açıklandı. İyileşen Burak Yılmaz da kafilede kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ın 21 kişilik Antalyaspor maçı kafilesi şu şekilde:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.