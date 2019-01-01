Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana katılmadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Antrenmana Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges Kevin N'Koudou ve Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın katılmadığı aktarıldı. Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda Ankaragücü maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Diğer oyuncuların ise pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pasın ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı kaydedildi.