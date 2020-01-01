Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulüp, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 8 Mayıs Cuma günü tüm fubolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklaması şöyle:

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"8 Mayıs Cuma günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."