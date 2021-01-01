Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun ameliyat oldu

Beşiktaş'ın Erzurum deplasmanında sakatlık geçiren golcü oyuncusu Cenk Tosun bıçak altına yattı.

Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona eren BB Erzurumspor deplasmanında sakatlanan milli futbolcu Cenk Tosun ameliyat oldu.

Sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilen tecrübeli oyuncu Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü’nün de yer aldığı bir operasyon geçirdi.

Patellar tendon tamiri yapılan oyuncunun kısa bir süre içerisinde rehabilitasyon sürecine başlayacağı açıkandı.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında Premier Lig takımlarından Everton'dan kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu ikinci Beşiktaş döneminde forma giydiği üç maçta üç gol atarken bir de asist yapmış ve büyük katkı sunmuştu.

Euro 2020'de yok

Sakatlığından ötürü sezonu kapatan Cenk Tosun A Milli Takım'ın da yer alacağı Euro 2020'de de forma giyemeyecek.

Türkiye'nin Euro 2020 yolculuğuna elemelerde forma giydiği altı maçta attığı beş golle destek veren Cenk Tosun, 1-0 sona eren Arnavutluk maçında 90'ıncı dakikada üç puanı getiren oldukça kritik bir gol atmıştı.

Sezona bonservisini elinde bulunduran Everton formasıyla başlayan ancak İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, bu sezon beş Premier Lig maçında şans bulmuş ancak gol atamamıştı.

Cenk geçtiğimiz sezon kiralandığı Crystal Palace'ta da çapraz bağ sakatlığı yaşamış yaklaşık dokuz ay sahalardan uzak kalmıştı.

Daha fazla okuma