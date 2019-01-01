Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman? Seçimli genel kurul hangi kanalda?

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili merak edilenler.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul süreci devam ediyor.

13 Ekim 2019 tarihinde yapılan genel kurulda çoğunluk sağlanamamıştı.

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu ne zaman?

Beşiktaş'ta ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30’da Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu hangi kanalda?

Siyahlı beyazlı kulübün olağanüstü genel kongresinde yapılacak olan seçimin yayınlanacağı kanal henüz belli değil.

Beşiktaş'ın başkan adayları kim?

Siyah beyazlı yönetimi devralmak için seçime adaylığını koyan isimler Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal olmuştu. Ancak İsmail Ünal son yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini belirtti.

Ünal, "Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum." dedi.

Böylece siyah beyazlı kulüpte başkan adayı sayısı 3'e düştü: Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay

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Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da doğdu. Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri ve Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı gibi görevler yürütmektedir. 2012 yılında 2. başkanlık görevine getirildi ve 6 yıl görevde kaldı.

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. İş insanı 1984 yılında inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda hizmet veren Serka İnşaat'ı bünyesinde bulunduran Adalı Holding'i kurdu. Beşiktaş'ta 2013 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Fikret Orman'nın rakibi olan Adalı seçimi kaybetmişti. Adalı, 2018 yılında ise tekrar ikinci başkanlık görevine getirildi.

59 yaşındaki Hürser Tekinoktay antrenörlük kariyerinin yanında World Travel Service turizm şirketinin de sahibi. Tekinoktay ayrıca Yasin Sülün, Ali Cansun Begeçaslan, Yalçın Ayhan ve Nihat Kahveci gibi futbolcularla da çalıştı.