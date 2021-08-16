Beşiktaş'ta Adem Llajic kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş yeni sezonda takımda düşünmediği Adem Llajic'i kadro dışı bıraktı.

Beşiktaş, Sırp orta saha oyuncusu Adem Llajic ile bir süredir yolları ayırmaya çalışıyor. Llajic'ten kendisine kulüp bulmasını isteyen siyah beyazlı yönetim bu talebine olumsuz yanıt aldı.

Diğer kulüplerden gelen teklifleri geri çeviren ve yönetime takımdan ayrılmak istemediğini bildiren Llajic, bunun üzerine kadro dışı bırakıldı. Llajic, bugünden itibaren çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdürecek.

Beşiktaş, yılda 3,7 milyon euro kazanan Llajic'i yüklü maaşı nedeniyle elden çıkarmak istiyor. Yabancı sınırı nedeniyle transfer konusunda problem yaşayan siyah beyazlı kulüp, Llajic'in gidişiyle açılacak kontenjanı yine orta sahaya takviye yapmak için kullanacak.

İlk sezondaki formunu arattı

Llajic'i ilk olarak 2018'de Torino'dan kiralayan Beşiktaş, bir yıl sonra 6,5 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini almıştı. Beşiktaş'taki ilk sezonunda ligde 27 maçta 9 gol ve 12 asistle oynayan Llajic, sonraki iki sezonda aynı katkıyı veremedi.

2019/20 sezonunda 24 lig maçında 5 gol, 6 asist üreten Llajic'in performansı geçen sezon daha da aşağıya düştü. Sırp oyuncu 22 maçta sadece 2 gol atıp, 4 asist yapabildi. Llajic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

Bu ilk değil

Geçen sezonun ilk haftalarında disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın ile sorun yaşayan Llajic, bir süreliğine kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra takıma dönmesine karşın, istikrarlı bir görüntü çizmekten uzak gözüktü.

Beşiktaş'ta Llajic'in yanı sıra Jeremain Lens ve Douglas'ın da kadro dışı durumları sürüyor.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Adem Llajic ile ilgili yapılan açıklamanın metni şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir."



"Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Adem Ljajic Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/d1qhCQDyle — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2021

Sergen Yalçın, Llajic'ten niye vazgeçti

Transfer döneminin başında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı transfer eden Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı da kadrosuna katarak orta sahadaki alternatiflerini arttırdı.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş'ın Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 69 dakika sahada kalan Salih, harika bir performans ortaya koymasa da gelecek için umut verdi. Mücadeleyi %83'lük pas oranı ve 39 isabetli pasla tamamlayan Salih, rakip ceza sahasında beş kez topla buluştu.

Oğuzhan Özyakup'un da hala kadroda olduğu düşünülürse, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Llajic ile ipleri koparması sportif anlamda anlayışla karşılanabilecek bir karar. Elbette kadro dışı kararının alınmasında işin ekonomik boyutu önemli rol oynadı.

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