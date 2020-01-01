Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Jeremain Lens sakatlandı

Siyah-beyazlı ekibe Konyaspor maçı öncesi Ljajic ve Lens'ten kötü haber...

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında forma giyen Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

beIN Sports'un haberine göre her iki oyuncunun da ligde İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi oldukça düşük ihtimal.