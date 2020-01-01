Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekipte antrenman esnasında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı.

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Adem Ljajic, sakatlık yaşadı.

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Ljajic, yaşadığı sakatlık sonrası çalışmaya devam edemedi.

Çift kale maç sırasında topu kontrol etmek isterken ayağı kayan ve acı içinde yerde kalan Ljajic'e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Saha kenarına gelen oyuncu, bir süre kendini denedikten sonra, sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek otele döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı da Ljajic'in yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı.

Siyah-beyazlı ekibin idmanına, soğuk algınlığı geçiren Mısırlı futbolcu Muhammed Elneni katılmadı. Dün oynanan hazırlık maçında uzun süre görev yapan Tyler Boyde ile Pedro Rebocho, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Koşu, pas ve top kapma çalışmaları yapılan idman, yarı sahada taktik maçla tamamlandı.

Öte yandan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi" kapsamında, Finike ilçesindeki Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaokulunda öğrenim gören 12 öğrenci, teknik heyet ve futbolcularla idman öncesi bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Haberin devamı aşağıda

İkinci hazırlık maçı yarın

Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını yarın oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, saat 16.30'da TFF 1. Lig ekibi ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş kafilesi, bu müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.