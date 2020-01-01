Beşiktaş'ta Adem Ljajic, derbi kadrosundan çıkarıldı

Siyah-beyazlı kulüp, arka adalesinde ağrı hisseden Sırp oyuncunun Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta bu sezon beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic, ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüp, Sırp orta saha oyuncusunun arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." denildi.