Beşiktaş'ta Adem Ljajic, derbi kadrosundan çıkarıldı
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Beşiktaş'ta bu sezon beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulüp, Sırp orta saha oyuncusunun arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." denildi.