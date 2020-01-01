Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevine son verildi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş, sezon başında Fikret Orman yönetiminin kararıyla 56 yaşındaki teknik adamla anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında üç kulvarda çıktığı toplam 27 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 13 de yenilgi aldı.

Beşiktaş, Avcı yönetiminde UEFA 'ne grup aşamalarında, Ziraat Kupası'na ise son 16 turunda veda ederken, Süper Lig'de ise geride kalan 18 haftada topladığı 30 puanla 7. sırada yer aldı.