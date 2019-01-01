Beşiktaş'ta 6 oyuncu kamp kadrosuna alınmıyor

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, kadroda yer alan 6 oyuncunun kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği öne sürüldü.

Ligin ilk yarısını istediği noktada bitiremeyen ve ikinci yarıda daha farklı bir performans ortaya koyma amacı taşıyan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp bir yandan kadroya yapılacak takviyeler için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili çok konuşulacak bir karar alındı.

NTV'nin haberine göre, 11 günlük iznin ardından yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş'ta 6 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Gökhan Töre ve Tolga Zengin, Antalya kampında yer almayacak.

Fikret Orman daha önce yaptığı bir açıklamada 5-6 oyuncuyla yolların ayrılabileceğini vurgulamıştı. Antalya kampına götürülmeyecek futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.