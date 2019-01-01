Beşiktaş'ta 6 isim Braga'ya karşı yok

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Braga ile karşılaşacak Beşiktaş’ta 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Beşiktaş, UEFA K Grubu 4. maçında yarın 'in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

6 futbolcu kafilede yer almadı

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Beşiktaş’ta bu maç öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Victor Ruiz, Abdoulay Diaby ve Georges-Kevin N’Koudou Portekiz’e götürülmedi.

Beşiktaş’ın Braga maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.