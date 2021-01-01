Beşiktaş'ta 24 yıl sonra bir ilk

Siyah-beyazlılarda 1996-97 sezonundan bu yana ilk kez bir ikili, 15'er gole ulaştı. Bu isimler Cyle Larin ve Vincent Aboubakar.

Beşiktaş bu sezon elbette bir bütün olarak iyi oynuyor fakat bazı parçaların ön plana çıktığını da söylemek gerek.

Bu parçalardan en büyüğü de Cyle Larin ve Vincent Aboubakar iş birliği. Kanadalı ve Kamerunlu oyuncular, siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında favori olmasında çok önemli bir paya sahip.

Ne oldu?

Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, bu sezon 15'er gol atarak uzun süre sonra yeni bir rekor kırdı. Siyah-beyazlılarda 15 ve üzeri gole ulaşan son ikili 1996-1997 sezonunda forma giyen Oktay Derelioğlu ve Ertuğrul Sağlamd'dı.

Larin ve Aboubakar, 24 yıl sonra bu ikiliyi yakalama başarısı gösterdi.

Cyle Larin'in performansı

2018 yılında Orlando City'den 1.85 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Kanadalı, Sergen Yalçın tedriastında beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

Bu sezon toplamda 37 maça çıkan Larin, söz konusu 37 mücadelede 19 gol atıp dört de asist yapmayı başardı.

25 yaşındaki forvet, 19 golün 15'ini Spor Toto Süper Lig maçlarında kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda üç gol atan Larin, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakip filelere bir gol bıraktı.

Vincent Aboubakar'ın performansı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, bu sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi, beş de asist yaptı.

Kamerunlu santrfor, 16 golün 15'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydederken bir golü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda attı.

Aboubakar sadece golcü özelliği ile değil bağlantı oyuncusu olma özelliğiyle de takımına büyük katkı sağlıyor.



