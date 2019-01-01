Beşiktaş'ta 14. yabancı Ajdin Hasic olacak

Yabancı kontenjanını 13'te tutan Beşiktaş, önümüzdeki ay 18 yaşına girecek Ajdin Hasic ile sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş geçtiğimiz sezon devre arasında 'ye getirdiği Ajdin Hasic ile uzun süreli bir kontrat yapmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre 17 yaşındaki hücum oyuncusu, gelecek ay 18 yaşına girecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacak.

Hasic, Ocak ayından itibaren A Takım forması giymeye başlayacak.

Sezon öncesi 7 yabancı takviyesi yapan Beşiktaş yönetimi, devre arasında kadroda düşünülmeyen isimlerin gönderilmesinde zorluk çıkması halinde Hasic'i değerlendiremeyeceğini düşünerek kontenjanda 1 kişilik boşluk bıraktı.

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Siyah Beyazlılar potansiyeline inandığı Hasic'ten gelecekte önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu Ajdin Hasic, sağ kanadın yanı sıra 10 numarada da görev yapabiliyor.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen sol ayaklı oyuncu, Bosna Hersek'in genç milli takımlarında 29 maçta forma giydi ve 11 gol attı.