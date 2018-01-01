Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Şenol Güneş, transfer ve maaş açıklaması

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlılarla ismi anılan Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlıların transfer gündemi, Şenol Güneş'in kulüpteki kaderi gibi merak edilen birçok konuda Haber1903 'ün sorularını cevapladı.

Twitter'da Şenol Güneş aleyhine atılmış bir tweeti beğenmesiyle ilgili konuşan Yazıcıoğlu, "Tweet'i açıp okuyalım: 'Tarihin en iyi kadrosu kurulan Beşiktaş, 2 sezondur Türkiye Ligi'nde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.' Doğru mu? Doğru. Hayal kırıklığı yaratıyor mu? Yaratıyor. Devamı da şöyle; 'Ne bu kadro, ne geçen yıl ligi 4. bitirmeye ne de bu sezon Kasımpaşa'nın arkasında olmaya hakkı var.' Bu doğru mu? Doğru. Katılmayan var mı? 'Herkesin şapkasını önüne koyma vakti geldi' Ben kimim? Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu şapkasını önüne koyması gereken ilk 15 kişiden 1'i benim." dedi.

Şenol Güneş'in hatasının da kendi hatası olduğunu söyleyen siyah beyazlı yönetici, "Beşiktaş Kulübü'nde kimin ne hatası olursa olsun, yönetim kurulu olarak hata bizim hatamız. Ben de bundan özeleştiri yapıyorum ve düşünmem gerektiğini söylüyorum. Ne kadar abarttılar konuyu. 'Hocayı yedirmeyiz', benim derdim hocayı yemek değil ki. Ben Şenol hocayı hepsinden çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Kulüpte çalışanların maaşlarını alamadığı iddialarını yalanlayan Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’ta kulübün çalışanlarının maaşının ödenmediğini kim söylüyor? Bu yalan bir algı. Ayın başında ödenmesi gereken para bazen ortasında ya da sonunda ödeniyor ama o ay içinde ödeniyor. Beşiktaş’ta mutsuz bir çalışan yok. Geç ödeniyor, doğrudur. Büyük bir ekonomik kriz var. Bir kişi, ‘Beşiktaş Kulübü’nden maaş alamadığı için işten çıktı’ desin, örnek göstersin. Öyle bir örnek yok."

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Ahmet Nur Çebi ile tartıştıklarını doğrulayan Yazıcıoğlu, "Ahmet Nur Çebi, ben yönetici olacağım diye mi ayrılmış? Ahmet Nur Çebi ile sorun yaşadım mı? Yaşadım. Aramızda yanlış anlaşılmalar oldu veya doğru anladık. Tartışmamız oldu. Aramız bozuldu ama biz Beşiktaş Kulübü'nü yönetirken tartıştık. Kişisel bir şey değildi bu." dedi.

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Mahmutyazıcıoğlu, "Transferde bir sürü isim konuşuluyor. Şu anda isim söylemek doğru değil. Genç, gelecekte Beşiktaş'a hem başarı ve hem de para kazandıracak ve gizli gizli yürüttüğümüz oyuncular var. Onları alırsak, bana göre en büyük başarı o. Onun dışında derhal alır almaz takıma katabileceğimiz oyuncular var."

Burak Yılmaz ile ilgili soruya da cevap veren siyah beyazlı yönetici, "Birileri 'Burak Yılmaz transferi bitti' diye haber yaptı. Mecburi yalanlama yaptık. Ne Trabzonspor ile ne de Burak Yılmaz ile ne görüştük ne de anlaştık."