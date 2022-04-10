Valerien Ismael yönetimindeki ilk iç saha maçında Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar yeni teknik direktörlerini adeta şölenle karşıladı.

Vodafone Park'ı adeta şölen yeri haline getiren siyah-beyazlı taraftarların maç boyunca yaptığı yoğun tezahüratlar Anadolu Yakası'nda yer alan Üsküdar sahilinden bile duyuldu.

Maçtan sonra Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektiren Fransız teknik direktör de taraftarların kendisine olan ilgisine teşekkür etti.

Beşiktaş - Alanyaspor maçında Büyük Beşiktaş Taraftarının sesi diğer yakadan, Üsküdar'dan böyle duyuldu. pic.twitter.com/dCtVWhxNmn — Herkese Nasip Olmaz (@Besiktaslilik) April 9, 2022

Kenetlenme vurgusu

Kızlarıyla birlikte Beşiktaşlı taraftarlarla bütünleşen genç teknik direktör Beşiktaş'ta başarılı olmak için taraftarlarla kenetlenmeleri gerektiğini ve taraftarların kulübün büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Ismael yönetimindeki Beşiktaş ligde gelecek hafta kümede kalma yolunda büyük bir avantaj elde eden Giresunspor'a konuk olacak.

İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı mücadelede Beşiktaş 10 kişi kalırken, Giresunspor İstanbul'dan 4-0'lık farklı bir galibiyetle ayrılmış ve Sergen Yalçın'ın takımının krize girmesine neden olmuştu.

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