Beşiktaşlı oyunculardan şampiyonluk sonrası büyük sevinç

Siyah-beyazlı oyuncular şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı oyuncular Göztepe maçının son düdüğünün ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Şampiyonluk sevincini kameralar önünde de yaşamaktan çekinmeyen Beşiktaşlı futbolcular, heyecanlarını gizlemedi.

Beşiktaşlı futbolcular ne söyledi?

Rıdvan Yılmaz: "Hayalimizi gerçekleştirdik. Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. 12 senemi verdim bu kulübe. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum. 4-5 sene önce top toplayıcıydım, son şampiyonlukta top toplayıcı olarak şampiyonluk kutladım. Herkesten Allah razı olsun."

Rachid Ghezzal: "Başından sonuna kadar zor bir sezondu. Bu şampiyonluğu hak ettik. İnşallah Beşiktaş'ta devam ederim."

Ersin Destanoğlu: Rıdvan ile birlikte her zaman başarırsak ne kadar güzel olacağını konuşuyorduk. Sonunda başardık ve hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Rıdvan'la bana çok güvenildi. Bunun karşılığını vermeye çalıştık. Bambaşka duygular içindeyiz. Çok mutluyuz.

Atiba Hutchinson: "Belki de yaşadığım en iyi şampiyonluk. Belki bize başta inanmayanlar oldu ama biz inandık, son dakikaya kadar götürdük, bu daha keyifli oldu."

Cenk Tosun: "Aboubakar ile birlikte maçı izlerken çok heyecanlandık. Bütün sezon çok emek verdik. şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Belki son dakikaya bıraktık ama böyle tadı daha güzel oldu. Aboubakar çok fenaydı. 1-1 olunca soyunma odasına gidip, dua etti."

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