Beşiktaşlı milli futbolcu Jessica Çarmıklı: Biz artık kulaklarımızı kapatmayı öğrendik

Jessica Çarmıklı, kadın futbolunun zorluklarına dikkat çekti ve Türkiye'de oynayan tüm kadın futbolcularla gurur duyduğunu söyledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica Çarmıklı kariyerinin akışını ve karşılaştığı zorlukları anlattı.

Komplike TV adlı YouTube kanalına konuşan Çarmıklı, kadın futbolu adına özel mesajlar iletti. Çarmıklı, futbolun erkek sporu olarak lanse edilmesinin hatalı olduğunu vurgularken Vodafone Park'ta oynadıkları Atletico Madrid maçında yaşadıklarını unutamadığını aktardı.

Türkiye Milli Takımı'nda da oynayan ABD asıllı futbolcu, futbolun karakter gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Jessica Çarmıklı ne dedi?

''Bir futbolcuyum, bir insanım, bir anneyim. Beşiktaş'ta oynuyorum. 2 tane çocuğum var. Amerika'da doğdum. Amerikalılar için spor büyük bir hayat tarzı. 14 yaşında başladım, sonra devam ettim. Tüm sporları oynadım. En çok futbolu sevdim. Önce ABD'de oynadım. Sonra İspanya ve Rusya'ya gittim, sonunda Türkyie'ye geldim. Beşiktaş'ın parçası oldum ve çok mutluyum''

Türkiye'ye ilk gelişim seyahat içindi. İnsanlar acayip sıcaktı, böyle bir şey görmedim. Şimdi Türk vatandaşı da oldum. Milli takımda da oynuyorum. Buraya geldiğimde hem futbol oynayıp hem başka bir iş yapıyordum. Kızların oynadığı şartlar çok düşüktü o zamanlar. Buraya gelip başka bir iş yaptım.

''Bir abim ve iki büyük kuzenim var. Onlar spor yaparlardı ve hep şunu duyardım; 'Sen oynayamazsın, sen kızsın. Nasıl sinirlenirdim... Sadece cinsiyet eşitsizliği değil, sosyal ve ekonomik standartlar da herkes için eşit şanslar sunmalı. Kadınlar için yeni gelişen bir spor bu.

Kadın futbolu 1950'li yıllarda bazı ülkelerde yasaklanmış. Şimdi gelişmeye başladı. Futbolun erkek oyunu olduğu sadece bir düşünce. Biri bir şey dedi o kadar. 'Kadınlar hassas evde kalsın' o kadar. Eğer finalleri uzaktan izlerseniz erkek ya da kadınların oynadığını ayırt edemezsiniz.

Kadınların futbol oynaması çok önemli. Tabii sadece kadınlar değil, herkes oynasın. Bir ampute takımı var, acayip oynuyorlar ve futbol onların hayatını inanılmaz zenginleştirdi. Herkese bu fırsat sunulmalı.''

''Futbol karakter geliştirmeye katkı sağlıyor. Pes etmemek, diğer insanlarla çalışmak, kaybetmek, çok güzel bir şekilde kazanmak... Bunlar sadece futbol için değil, hayat için önemli. Ülke için önemli, bir şirket için önemli.

Futbol herkes için. Kadın-erkek diye ayırmamak gerekiyor. Geçen sene Kadınlar Günü burada, bu stadı doldurduk. İnanılmaz bir gündü, tüylerim diken dikendi. Biraz çekindik çünkü hiç bu kadar kalabalığın önünde oynamamıştık. İlk kez bu statta oynadık. İlk kez bu statta bir kadın takımı oynadı.

Atletico Madrid'in çok iyi bir takımı vardı. Onlar büyük yatırım yapmışlar. Ona rağmen iyi bir mücadele verdik. 2-0 kaybettik ama kaybetmiş gibi hissetmedik. Taraftarlar bizim oyunumuzu sevdi ve keyif aldıklarını hissettik. Güzel bir enerji ve güzel bir his vardı. Kadınlar yavaş yavaş gösteriyor ki bu spor sadece erkekler için değil, herkes için.''

''Şimdi Beşiktaş'ın sayesinde, federasyonun ve FIFA'nın sayesinde kadın futbolu Türkiye'de daha büyük emek görüyor, yatırım yapılıyor. 5-10 sene sonra çok güzel maçlar göreceksiniz. Belki bizim milli takımı Dünya Kupası'nda göreceksiniz, belki Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde göreceksiniz. Belki kızım büyüyünce Beşiktaş'ta oynar."

"Bir kız, bir erkek 8 yaşında aynı zamanda futbol oynarken eşit bir şekilde topa vuracaklar. Elbette hız farkı olabilir, sertlik farkı olabilir ama önemli olan futbolda zaten teknik. Türkiye'de futbolcu olduğumu söylediğimde ilginç geliyor.

ABD'de öyle değil çünkü kadınlar yaygın bir şekilde oynuyorlar. Antrenman, beslenme, şudur, budur... Her şeyi biz de yapıyoruz. Kadın futbolunun zorlukları var.''

''Biz artık kulaklarımızı kapatmayı öğrendik. Bütün Türkiye'deki oynayan kızlarla gurur duyuyorum. Çünkü şartlarını biliyorum, mental olarak fiziksel olarak devam ediyorlar, pes etmiyorlar. Başarılı olmak için bir emek vermen gerek. Fenerbahçe, Galatasaray, diğer takımlar nerede? 2021 oldu ve artık herkes gözünü açmalı."

"Kızlar futbol oynamak istiyorlarsa asla pes etmesinler. Kulaklarını tıkasınlar ve sevdikleri şeyin peşinden gitsinler.''

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