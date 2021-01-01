Beşiktaş'ın yükselen değeri Ersin Destanoğlu'na bir talip daha

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Lyon'dan sonra Ajax'ın da radarına girdi.

Bir süredir Fransız ekibi Lyon'un takibinde olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Ajax da devreye girdi.

20 yaş altı kaleciler arasında dünyanın en değerli ikinci kalecisi olarak açıklanan Ersin Destanoğlu, Shakhtar Donetsk'in kalecisi Trubin'i takip ediyor.

Hırvatistan maçını izleyecekler

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmada Ajax scoutları Ersin Destanoğlu'nu takip edecek. Hollanda ekibinde kaleci Onana doping aldığı gerekçesiyle bir yıl ceza almıştı. Kırmızı - beyazlı ekibin kale için düşündüğü diğer isim ise Nijeryalı eldiven Okoye

Ersin Destanoğlu bu sezon ne yaptı?

1 Ocak 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta görev yaptı. Genç kaleci bu maçların 10'un kalesini gole kapatmayı başardı. Tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 25 gol gördü.

Genç kaleci 2013 yılında Bayrampaşaspor alt yapısından Beşiktaş'a transfer olmuştu.