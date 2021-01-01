Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal: Şampiyonluğu taraftarlarımız için kazanacağız!

Attığı kritik gollerle Beşiktaş'ın son haftaya lider girmesinde başrolü oynayan Rachid Ghezzal, şampiyonluğu taraftarlara armağan etmek istiyor.

Süper Lig'de yarın oynanacak son hafta karşılaşmalarına lider girecek olan Beşiktaş'ta sezonun yıldızı olmayı başaran Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımda geçirdiği dönemi değerlendirirken, teknik direktörü Sergen Yalçın'a övgülerde bulundu. Ghezzal kariyerinin ilk kupasıın Beşiktaş'ta kazanmak istediğini belirtti.

Ghezzal ne söyledi?

Sofoot'a verdiği röportajda Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde takımın ligin 15. sırada yer aldığını hatırlatan başarılı oyuncu, her geçen hafta daha iyiye gittiğini söyledi:

"Beşiktaş'a transfer olduğumda büyük bir takıma geldiğimin elbette ki farkındaydım ama o an şampiyonluktan bahsetmiyorduk.

"Takım her geçen hafta daha iyi bir duruma geldi bulunduğumuz noktaya kesinlikle hak ederek geldik. Elbette sezonun son döneminde büyük bir stres yaşadık ama hala öndeyiz ve bu işi son maçta bitireceğiz."

"İstatistiklerime şaşırıyorum"

Bu sezon attığı yedi golün yanı sıra 17 asist yapan ve Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'i kapsayan altı ligde Bayern Münih forması giyen Thomas Müller ile birlikte en çok asist yapan ikinci oyuncu olan Ghezzal, bu durumun kendisini şaşırttığını söyledi.

"Kariyerimin geride kalan bölümüne baktığımızda istatistiksel olarak çok yüksek gol ve asist sayılarına ulaşamadığımı görüyoruz.

"Bu benim yeterince iyi olmadığım bir konuydu. Çok iyi oynadığım sezonlar olmuştu ama hiçbirinde bu denli iyi istatistiklere sahip olmamıştım.

"Günümüz futbolunda her şey atılan gol veya yapılan asist sayısına bağlı. İçinde bulunduğum durum bana güven veriyor ve bundan ötürü çok mutluyum. Saha içinde sorumluluklarım var ve bu sorumlulukları almaktan çekinmiyorum."

"Taraftar desteği çılgınca!"

Beşiktaşlı taraftarların sezon boyunca kendilerine verdiği desteğe de değinen Ghezzal, taraftar desteğinin çok etkileyici olduğunu söyledi:

"Sezonun benim adıma kötü olan tek yanı hiçbir zaman taraftarlarımızın önünde oynayamamış olmam. Beşiktaş taraftarları büyük bir tutkuya sahip ve bunu bütün Avrupa biliyor. Türkiye'deki stadyumlarda oluşan atmosfer çok özel. Kariyerim boyunca ilk kez bir kulübe bu kadar bağlı taraftarlar görüyorum.

"Bu durum bu takım için oynayan herkesi motive ediyor ve sürekli daha fazlasını ortaya koyma ihtiyacı hissediyorsunuz. Taraftarlarımız için şampiyon olmalıyız.

"Kariyerimin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum ancak bu Beşiktaş ve Leicester City'nin vermesi gereken bir karar ve sadece bana bağlı değil."

Sergen Yalçın'a övgü

Beşiktaş'a transfer sürecine de değinen Ghezzal, daha önce Lyon ile oynadığı Vodafone Park'taki atmosferin kendisini etkilediğini söylerken, siyah-beyazlı takıma katıldıktan sonra Sergen Yalçın'ın da performansında büyük bir rol oynadığının altını çizdi:

"Sergen Yalçın Türk futbolu için bir efsane. Bana saha içinde özgürlük tanıdı ve sorumluluk verdi. Yaşadığı gelişimin temel faktörlerinden biri de onun bana duyduğu bu güven.

"Ayrıca İstanbul'a aşık olduğumu da söylemem gerek. Ailem burada çok mutlu. Tarihsel açıdan zengin bir şehir ve sürekli gezilecek yeni yerler keşfedebiliyorsunuz."

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