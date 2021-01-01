Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçından sonra sakatlık yaşadı

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli kanat oyuncusunun sakatlandığını açıkladı.

Performansıyla sezona damga vuran Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, nazara geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, Cezayirli futbolunun sakatlandığını açıklayarak, "Futbol takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir" sözleriyle detaylandırdı.

Yıldız futbolcubun tedavisi, sağlık ekibi tarafından başlatıldı.

Rachid Ghezzal bu sezon kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Beşiktaş'ın bu sezon zirvede yer almasında en büyük etkenlerde olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de 17 karşılaşmada forma giydi. Cezayirli oyuncu söz konusu mücadelelerde rakip filelere 1 gol attı. Ghezzal'ın asıl katkısı gol paslarında oldu. Tecrübeli futbolcu, 17 maçta 10 gol kaydederek topkamda 11 gole direkt katkıda bulunma başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez forma giyen Rachid Ghezzal, bu karşılaşmada ise skor üretemedi.