Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa, yeniden Japonya Milli Takımı'na davet edildi

Siyah beyazlı takımın devre arasında Dortmund'dan kiraladığı Kagawa, Japonya'nın Bolivya ve Kolombiya ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Shinji Kagawa, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez milli takıma davet edildi.

Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 22 Mart'ta , 26 Mart'ta da Bolviya ile oynanacak maçın kadrosuna Kagawa'yı dahil etti.

Japon yıldız, milli takım formasını en son 2018 Dünya Kupası'nda ile oynanan ikinci tur maçında giymişti.

Nagatomo, Japonya Milli Takımı kadrosuna neden çağrılmadı?

'ın bek oyuncusu Nagatomo, sakatlığı nedeniyle 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.