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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa, yeniden Japonya Milli Takımı'na davet edildi

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(C)Getty Images
Siyah beyazlı takımın devre arasında Dortmund'dan kiraladığı Kagawa, Japonya'nın Bolivya ve Kolombiya ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Shinji Kagawa, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez milli takıma davet edildi.

Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 22 Mart'ta Kolombiya, 26 Mart'ta da Bolviya ile oynanacak maçın kadrosuna Kagawa'yı dahil etti.

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Japon yıldız, milli takım formasını en son 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile oynanan ikinci tur maçında giymişti.

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