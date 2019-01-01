Beşiktaş'ın yeni transferleri Kagawa, Mirin, Burak Yılmaz ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlendi

Siyah beyazlı kulüp, Fikret Orman önderliğinde yeni transferleri için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Muhayer Oktay ve Nicolas Isimat-Mirin için imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transfer döneminde 5 milyon euro'ya yakın gelir sağladıklarını ve maliyeti azalttıklarını belirtti.

Orman, yeni transferler hakkında, "Shinji Kagawa'yı aslında yazın almak istedik. O dönem çok ısrar ettik. Taraftarlar 'Come to Beşiktaş' dediler. Nasip bu zamanaymış. Kagawa uzakdoğu açılımımızla ilgili olarak ses getirdi. Çok da güzel bir başlangıç yaptı. Bundan sonra en önemli şey tarafların birbirinden hoşlanması. Umarım Kagawa ülkemizden, şehrimizden, kulübümüzden memnun olur. Isimat-Mirin'i iki sene önce yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik. Nasip bugüneymiş. Şampiyon PSV'nin stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız. Takıma pozitif bir enerji verdi. Çok uzun süreler beraber olacağımızı düşünüyorum. Burak Yılmaz... Assolist olduğu için en sona bıraktım. Burak'la ilgili fikirlerimi herkes bilir. Onun evi burası. Evinden o günkü şartlar içerisinde ayrıldı ve bize, evine gelmek istediği izlenimini verdi." açıklamalarında bulundu.

"Burak, Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu"

Burak Yılmaz hakkında ise "Burak'ın futbol hayatını Beşiktaş'ta noktalayıp, kulüpte görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Göstermiş olduğu fedakarlıklara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteciden gelen, "Burak Yılmaz'a kaptan diye seslendiniz. Burak'ın kaptanlığı gibi bir durum söz konusu mu?" sorusuna ise Fikret Orman, "Bilinçli olarak, mesaj olsun diye söylemedim. Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın kaptanı olmasını çok isterim. Kararı yönetim kurulu verecek." diye yanıt verdi.

"Beşiktaş'ta başladım Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum"

İlk maçında taraftarların bir kısmından tepki gördüğü ve bu tepkinin değişip değişmeyeceğinin sorulması üzerine Orman söz aldı:

"Burak'a cevap verdirtmem. Akhisar'da tribünde 1500 kişi vardı, maksatlı 30 kişi bunu değiştirmeye çalıştı. Burak’ın transferini seçimlere malzemeye etmeye çalışanlar oluyor. Burak Yılmaz'a tepki işlerini geçelim. Next! O işler geçmişte kaldı."

Burak Yılmaz, " Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra bana bu formayı layık gören başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür edeceğim. Önce kendimi, sonra da bana inananları machup etmeyeceğim. Her zaman Beşiktaş maçlarını izliyordum. En yakınımdakiler bilir. Lyon'a elendiğimiz maçta orada sabah 5'ti. Dört büyük takımda da oynadım ama bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde olduğu gibi aklımda da Beşiktaş'a dönmek vardı." şeklinde konuştu.

"Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum"

Shinji Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğimden bu yana gerek taraftarlar, gerek şehir, gerek kulüp beni çok iyi karşıladı. Beşiktaş'la birlikte yukarıya doğru çıkacağız. Şehir muhteşem. Nagatomo da bana İstanbul'dan sürekli bahsetti. Yemekler muhteşem. Deniz de var. Çok sevdiğim bir yer burası. Takım ve taraftarlar muhteşem. Stat muhteşem. Nagatomo'yla dün birlikteydik. Nerede ne yapılır, ne yenir konuştuk. Onunla yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Yenip gücümüzü göstereceğiz."

"Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna Kagawa, "Sezon sonuna kadar daha vakit var. Ne yapacağım konusunda çok net değilim." açıklamasını yaptı.

İlk maçında ortaya koyduğu performansın beklentiyi de arttırdığı ve buna tepkisinin ne olduğu sorusuna Kagawa, "Üç dakikada iki gol beni de şaşırttı. Ben girdiğimde zaten 4-1'di. Takımın öne geçmesi için çok fazla katkım olmadı yani, skora katkım oldu." diye konuştu.

27 yaşındaki Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin, "Pepe'den bahsedince şunu söylemeden geçmek olmaz. Çok büyük bir oyuncu. Burada iz bırakmış. Şu an da kaliteli oyuncularla oynuyorum. Vida, Gökhan, Caner, Adriano, Medel... Ben de Hollanda'da şampiyonluk yaşadım. Burada iyi işler yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.