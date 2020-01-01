Beşiktaş'ın yeni transferi olduğu iddia edilen Nika Ninua kimdir?
Yorum()
Gürcü basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.
Nika Ninua, 22 Haziran 1999 yılında Tiflis'te doğdu. Gürcü oyuncu merkez orta saha olarak görev alıyor.
1.86 cm boyundaki Ninua, Dinamo Tiflis forması giyiyor. Ninua'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor.
21 yaşındaki oyuncu Gürcistan U17, U19 ve U21 Milli Takımlarının formasını giydi.
Geçtiğimiz sezon 37 maçta 8 gol, 11 asistlik bir performans sergilemiş ve takımıyla lig şampiyonluğu elde etmişti.
Genç oyuncu aynı zamanda geçen sezondan bu yana takım kaptanlığı görevini üstleniyor.