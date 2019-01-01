Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou kimdir?

İstanbul'a gelen Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'a imza atmak üzere. Şimdi 24 yaşındaki Fransız oyuncuyu daha yakından tanıma zamanı.

Beşiktaş, 'da forma giyen Georges-Kevin N'Koudou ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kamerun asıllı Fransız oyuncu, bir dönemin parlayan gençleri arasında gösteriliyordu.

Georges-Kevin N'Koudou, 13 Şubat 1995'te Versailles'te doğdu. 1.74 boyundaki kanat forvet, altyapıda birçok takımın formasını terletirken formasıyla profesyonel sözleşmeye imza attı. İki sezon oynadığı Nantes'ta erken patlayan N'Koudou, 2015/16 sezonunda Marsiya'ya transfer oldu. 'da geçirdiği tek sezonda 28 maçta forma giyen genç yıldız adayı, 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşarak Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

Elini çabuk tutan Tottenham, bir sene önce 1,5 milyon euro'ya transfer olan Fransız oyuncuyu, 11 milyon'a kadrosuna kattı. İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza atan N'Koudou, Tottenham'da geçirdiği ilk sezonunda 17 resmi maçta şans buldu. Ancak yetenekli oyuncu bu maçlarda sadece 1 asist yapabildi ve formayı almayı başaramadı.

Ertesi yıl önceki sezondan daha da az forma şansı bulan N'Koudou, devre arasında 'in yolunu tuttu. Burnley'de de sadece 8 kez oynadı, gol ve asist yapamadan Tottenham'a geri döndü.

İngiltere macerası kötü başlayan yetenekli kanat, Tottenham'da bir devre daha oynadı ancak forma göremedi. Devre arasında bu kez 'nun yolunu tuttu. Küme düşmeme mücadelesi veren Monaco'da da sadece 3 maç oynayabildi.

N'Koudou bu kez yeni bir ülkeye, yeni bir takıma yelken açıyor. 24 yaşındaki oyuncunun şimdiki durağı Beşiktaş. Adı geçtiğimiz sezon da Türk kulüpleriyle anılan N'Koudou'nun siyah beyazlı formayla neler yapabileceği büyük merak konusu.

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A Milli Takımı'nda henüz yer alamasa da N'Koudou, Horozların U17, U19, U20, U21 takımlarının formasını terletti.

Nasıl bir oyuncu?

Her iki kanatta da hücuma yönelik oynayabilen Georges-Kevin N'Koudou hızı ve süratiyle dikkat çekiyor. Her ne kadar son 3 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyamasa da Marsilya'da parladığı dönemdeki formu hala dikkat çekici. Fransız oyuncu 2015/16 sezonunda 41 kez sahaya çıkmıştı. Bu maçlarda 10 kez fileleri sarsan N'Koudou'nun gol yollarında oldukça etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sağ ayaklı N'Koudou, daha çok sol kanatta oynamayı seviyor ve bu bölgede başarılı oluyor. İçe katettiği koşularıyla rakibe her an tehlike yaratabilecek oyuncunun saha içerisinde bencil olmadığını, aksine tam bir takım oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Yetenekli oyuncu sol ayağını da oldukça iyi kullanıyor.