Beşiktaş'ın yeni stoperi Mauricio Lemos oluyor... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 29 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katıyor.

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu Lemos için İtalyan ekibiyle anlaşmaya çok yakın.

İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek.

Geçen sezon devre arasında Las Palmas'tan transfer edilen Lemos, Sassuolo'nun Serie A'da kalmasına büyük katkı sunmuştu. Fakat genç oyuncu bu sezon sadece üç maça çıktı.

Lemos'un gelişiyle birlikte Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

N'Koudou'nun Beşiktaş inadı

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala N'Koudou Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Takvim 'de yer alan habere göre Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou kulübünden Beşiktaş'a gitmek için izin istedi.

Takımda oynama şansının az olduğunu belirten Fransız oyuncu, yönetimden transferi için kolaylık beklediğini belirtti.

Tolgay Arslan transferi için görüşmeler sürüyor

Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.