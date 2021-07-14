Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?

Beşiktaş, futbol direktörlüğü görevine Ceyhun Kazancı'yı getirdi.

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, bir futbol direktörüyle çalışmak istiyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah - beyazlılar, bu görev için Ceyhun Kazancı ile anlaşmaya vardı.

Ceyhun Kazancı kimdir?

Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı, 2016 yılından beri Passolig Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Ceyhun Kazancı, 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik isimli şirkette çalışırken, 2012 yılında ise IMG Doğuş'ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı.

Ayrıca Kazancı Asset Sportif'te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevini de yürüttü.

Ahmet Nur Çebi'nin bir futbol direktörü ile çalışmak istediği bir süredir biliniyordu. Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'taki yeni görevinin de ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, transfer döneminde neler yaptı?

Süper Lig'in son şampiyonu siyah - beyazlılar, Gökhan Töre, Necip Uysal, Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Kenan Karaman transferini de resmi olarak duyurması bekleniyor.

Bir golcü transferi de yapması beklenen Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ikilisi için ise girişimlerini sürdürüyor.