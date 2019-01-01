Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi!

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.

Beşiktaş Kulübü'nde Fikret Orman'ın görevden ayrılma kararı sonrasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu.

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay ile yarışan Çebi, 5009 oy olarak başkanlığa seçildi. Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.

Siyah beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, 2.5 yıl boyunca siyah beyazlı kulübün başında olacak.

Yönetim kurulu listesi

Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor:

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgehan Sürme, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Ahmet Nur Çebi kimdir?

1959 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Nur Çebi, sanayici olan iş adamı babası Yaşar Kaptan Çebi'nin demir çelik ticareti üzerine olan işleri nedeniyle 1964'te Karabük'e göç ederek burada öğrenim gördü.

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TED Karabük Koleji'nde lise eğitimini tamamlayan Çebi, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu ve yine ekonomi üzerine yurt dışında 1.5 yıl eğitim aldı.

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Grup bünyesindeki Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri, Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Çebi ayrıca Karabük Demir Çelik İşetmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.