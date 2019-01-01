Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki derbi karnesi

Süper Lig’in 9. haftasındaki Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, Vodafone Park’taki 12. derbi maçına çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da maçıyla hizmete giren yeni stadında 'nin yanı sıra ve 'u 11 kez konuk etti. Bunların 4'ünde rakiplerine skor olarak üstünlük kuran Beşiktaş, 6 beraberlik alırken, 1 mücadeleden mağlup ayrıldı.

Bu resmi maçlarda rakiplerine toplam 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü.

Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı

Beşiktaş, yeni stadında büyük maçlardaki tek yenilgisini bu haftaki rakibi Fenerbahçe karşısında aldı.

Rakibini Vodafone Park'ta 5 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 1 kez yenebildi. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1 maçta da mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmayı 1-0 yitirdi.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta bir kez daha karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu mücadelede 2-2'lik eşitliği bozamadı. Ligdeki maç ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 2016-2017 sezonundaki iç saha maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, geçen sezonki mücadelede ise rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

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Galatasaray'a karşı üstün

Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3 kez konuk eden Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini ligde 2 kez mağlup ederken, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, yeni stadında Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarını da bir galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.