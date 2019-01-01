Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki muhtemel rakipleri kimler?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA 'nde gruplar, 'da saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş ise direkt olarak katıldığı gruplarda birinci torbada yer alacak.

Aynı torbada yer alacağı , , , , , Dinamo Kiev, , Sporting, , ve ile eşleşmeyecek olan Beşiktaş'ın diğer torbalarda yer alan muhtemel rakipleri ise şunlar:

İkinci torba: Eindhoven, Krasnodar, Kopenhag, , Braga, Gent, , , Astana, Ludogorets, APOEL,

Üçüncü torba: St. Etienne, Karabağ, , , , Malmö, Partizan, Standard Liege, , , Rosenborg

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Dördüncü torba: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger, Slovan Bratislava, Lugano, Glasgow , Cluj, Ferençvaroş