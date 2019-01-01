Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki muhtemel rakipleri kimler?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da saat 14:00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş ise direkt olarak katıldığı gruplarda birinci torbada yer alacak.
Aynı torbada yer alacağı Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg ve Lazio ile eşleşmeyecek olan Beşiktaş'ın diğer torbalarda yer alan muhtemel rakipleri ise şunlar:
İkinci torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Kopenhag, Celtic, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt
Üçüncü torba: St. Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolves, Rennes, Rosenborg
Dördüncü torba: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger, Slovan Bratislava, Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferençvaroş