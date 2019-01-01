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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Temsilcimizin maç programı ve daha fazlası burada...

UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt olarak katılım hakkı bulunan Beşiktaş, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası rakipleriyle eşleşti.

K Grubu'nda yer alan siyah beyazlı ekibin rakipleri Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava oldu.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.

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Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimizin maç programı aşağıdaki gibi oluştu:

Tarih & Saat Maç
19 Eylül Perşembe | 22:00 Slovan Bratislava - Beşiktaş
3 Ekim Perşembe | 19:55 Beşiktaş - Wolverhampton
24 Ekim Perşembe | 19:55 Beşiktaş - Braga
7 Kasım Perşembe | 23:00  Braga - Beşiktaş
28 Kasım Peşembe | 20:55 Beşiktaş - Slovan Bratislava
12 Aralık Perşembe | 23:00 Wolverhampton - Beşiktaş
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