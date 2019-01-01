Beşiktaş'ın transfer hedefine Juventus müjdesi... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 16 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Marco Pjaca'yı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş'a Juventus'tan olumlu haber.

İtalyan gazetelerindeki haberlere göre Juventus, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Pjaca'nın Mor Menekşeler'le sözleşmesini iptal ederek başka bir takıma kiralamak istiyor.

Juve, Pjaca'nın Fiorentina'da gelişemediğini düşünerek oyuncusunu Parma ya da Beşiktaş'a kiralamak istiyor.

Bu sezon Serie A'da 16 maça çıkan Pjaca, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Victor Fischer'a veto!

Ryan Babel'in yerine düşünülen Victor Fischer için siyah beyazlı yönetimden veto geldi.

Sabah 'ın haberine göre Kopenhag'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu daha önce Hollanda, İngiltere ve Almanya'da oynamış ancak beklenene verimi verememişti.

Ülkesi Danimarka'da ise bu sezon 22 maçta 9 gol atan oyuncunun, adaptasyon sorunu yaşaması gerekçe gösterilerek Beşiktaş yetkilileri tarafından reddedildi.

Adriano sezon sonu gidiyor mu?

Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek olan Adriano, Brezilya takımları tarafından takip ediliyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre 34 yaşındaki oyuncu için Santos devreye girdi.

Ancak oyuncunun yaşı ve yüksek maaşının, tarafların anlaşma sağlamasını zorlaştırdığı öne sürülüyor.

Beşiktaş'ın Şener ısrarı sürüyor

Beşiktaş, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katma niyetinden geri adım atmıyor.

Sabah 'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla sözleşme yenileme kararı almış olmasına rağmen, siyah beyazlı ekip bu transferden vazgeçmiş değil.

Şener - Tolgay takasında görüşmeler çıkmaza girince, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Tolgay görüşmeleri farklı bir boyut kazanmıştı. Fikret Orman ve ekibi, Tolgay için sarı lacivertli kulüpten gelen teklifleri de Şener Özbayraklı'daki gelişmelere göre değerlendirecek.