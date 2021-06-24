Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Nurullah Aslan kimdir?
Ersin Destanoğlu’nun adı Avrupa kulüpleriyle anılırken Beşiktaş’ın da 23 yaşındaki Nurullah Aslan’la ilgilendiği iddia edildi.
Kariyerine Termespor’da başlayan ve sonrasında da Erbaaspor’un yolunu tutan Nurullah Aslan, 2018-19 sezonunun devre arasında ise Samsunspor’a transfer oldu. Ayrıca Nurullah Aslan, kariyerinin başlangıcında stoper pozisyonunda görev yapıyordu.
Samsunspor’un geride bıraktığımız sezonda verdiği Süper Lig’e çıkma mücadelesinde önemli rol oynayan Nurullah Aslan, TFF 1. Lig'de 36 karşılaşmada görev yaptı. 23 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 33 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Nurullah Aslan’ın Samsunspor’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor
Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destinoğlu için Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılması durumunda alternatif arayışlarına şimdiden başladı.
Ajansspor’un haberine göre Beşiktaş, bonservisi Samsunspor’da bulunan Nurullah Aslan transferi için prensip anlaşmasına vardı. Haberde, siyah-beyazlıların 23 yaşındaki kaleciyi yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmeye oldukça yakın olduğu belirtildi.
Ayrıca Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nurullah Aslan ile Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonda da resmi teklifte bulunduklarını dile getirmişti.
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