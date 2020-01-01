Beşiktaş'ın teklifini reddeden Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle anlaştı

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağına karar vermek için Beşiktaş yönetiminden süre isteyen Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yi tercih ettiği iddia edildi

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren futbolculardan Gökhan Gönül’ün geleceği belli oldu.

Hürriyet' ten İsmail Er'in haberine göre tecrübeli sağ bek oyuncusu, yeni sezonda Beşiktaş'ta oynamayacağını siyah-beyazlı yönetime bildirdi. Beşiktaş'ın sözleşme yenilemek istediği Gökhan, eski kulübü 'den teklif alınca her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti. Son kararını veren 35 yaşındaki oyuncunun tercihi ise sarı-lacivertliler oldu.

Bu sezon 32 maçta forma giyip 4 gol 4 asistle oynayan Gökhan'ın bu kararının ardından Beşiktaş'ta yeni sağ bek arayışları başladı.

Daha fazla takım

Siyah-beyazlıların bonservisi 'da olan ve Sao Paulo'da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres ile ilgilendiği iddia edildi.