Beşiktaş'ın Sivasspor maçında sakatlanan yıldızı Aboubakar'da ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın istediği üç puanı alamadığı Sivasspor deplasmanında sakatlanan Aboubakar, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de bitime altı hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin üç puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş, bu sezonki başarısında büyük rol oynayan golcüsü Vincent Aboubakar'dan gelen haberle sarsıldı.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama tespit edildi.

Beşiktaş'tan açıkama

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlanıldığı belirtildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Yaşanan bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın Kayserispor maçında forma giyememesine kesin gözüyle bakılıyor.

Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Beşiktaş'a ikinci gelişinde takımın en önemli oyuncularından biri olan Aboubakar, bu sezon çıktığı 26 lig maçında rakip fileleri 15 kez sarsarken, beş de gol pası verdi.

Aboubakar Beşiktaş'a kiralık olarak geldiği 2016-2017 sezonunda ligi 27 maçta 12 golle tamamlarken sezon sonunda Porto'ya geri dönmüştü.

Editör yorumu

Vincent Aboubakar'ın sahalara dönüş süresi şampiyonluk yarışında belirleyici faktörlerden biri olabilir.

Devre arasında yıldız oyuncuya alternatif olması için Cenk Tosun takviyesi yapan siyah-beyazlıların hemen hemen aynı dönemde iki oyuncusunu da kullanamayacak olması gözlerin 15 gollü bir diğer hücum oyuncusu Cyle Larin'e yönelmesine neden oluyor ancak Kanadalı oyuncunun bu gollerin büyük bölümünü sol kanatta görev yaparken attığını da unutmamak gerekiyor.

Santrfora geçmesi muhtemel Larin, bu ihtimal gerçekleşirse Aboubakar ya da Cenk etkisi yaratır mı bilinmez ama bu durum Beşiktaş'ın sol kanattan gelen istikrarlı skor katkısını kaybetmesini de beraberinde getirebilir.