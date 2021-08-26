Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna C Grubu'nda devam ediyor. Peki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından C Grubu'nda yer aldı.

Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan siyah-beyazlılar, Sporting CP, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi grupları

C GRUBU Sporting CP Borussia Dortmund Ajax Beşiktaş

A GRUBU Manchester City Paris Saint-Germain RB Leipzig Club Brugge

B GRUBU Atletico Madrid Liverpool Porto Milan

D GRUBU Inter Real Madrid Shakhtar Donetsk Sheriff

E GRUBU Bayern Münih Barcelona Benfica Dynamo Kyiv

F GRUBU Villarreal Manchester United Atalanta Young Boys

G GRUBU Lille Sevilla Salzburg Wolfsburg

H GRUBU Chelsea Juventus Zenit Malmö

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi fikstürü henüz belli olmadı ancak maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022

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