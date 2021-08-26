Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?

İdil Erin Tetik
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Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna C Grubu'nda devam ediyor. Peki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından C Grubu'nda yer aldı.

Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan siyah-beyazlılar, Sporting CP, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi grupları

C GRUBU
Sporting CP
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş
A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge
B GRUBU
Atletico Madrid
Liverpool
Porto
Milan
D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff
E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dynamo Kyiv
F GRUBU
Villarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
G GRUBU
Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

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Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi fikstürü henüz belli olmadı ancak maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022

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