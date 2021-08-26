Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?
Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından C Grubu'nda yer aldı.
Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan siyah-beyazlılar, Sporting CP, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi grupları
|C GRUBU
|Sporting CP
|Borussia Dortmund
|Ajax
|Beşiktaş
|A GRUBU
|Manchester City
|Paris Saint-Germain
|RB Leipzig
|Club Brugge
|B GRUBU
|Atletico Madrid
|Liverpool
|Porto
|Milan
|D GRUBU
|Inter
|Real Madrid
|Shakhtar Donetsk
|Sheriff
|E GRUBU
|Bayern Münih
|Barcelona
|Benfica
|Dynamo Kyiv
|F GRUBU
|Villarreal
|Manchester United
|Atalanta
|Young Boys
|G GRUBU
|Lille
|Sevilla
|Salzburg
|Wolfsburg
|H GRUBU
|Chelsea
|Juventus
|Zenit
|Malmö
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
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Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi fikstürü henüz belli olmadı ancak maç takvimi şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022