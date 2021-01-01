Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier: İstanbul, Paris'ten daha güzel

Siyah-beyazlıların sağ beki, Türkiye'deki yaşantısından oldukça memnun ve Beşiktaş için oynamaktan zevk alıyor.

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi ve siyah-beyazlılarının bu sezonki başarısının sırrını takımdaşlık olarak nitelendirdi.

Rosier, Türkiye'ye gelmeden önce biraz çekincesinin olduğunu fakat ülkeye alıştığını da vurguladı.

Valentin Rosier ne söyledi?

24 yaşındaki sol bek, Francefootball'a verdiği röportajda Beşiktaş'ta mutlu olduğunu dile getirdi:

"Her şey çok iyi gidiyor. Düşündüğümden daha iyi. Önceleri Türkiye'ye gelme konusunda biraz isteksizdim çünkü bilmediğim bir yerdi. İstanbul kocaman bir şehir. Paris'ten daha iyi. (gülüyor) Güzel, yardımsever insanlar var. Açıkçası çok beğendim.

Sezon da çok iyi gidiyor. Ligde birinciyiz. Kupada finaldeyiz. Her şey en iyi durumda."

Valentin Rosier: Çifte kupa en iyisi olur

Fransız sağ bek, Beşiktaş'ın bu sezonki başarısını şu sözlerle anlatıyor:

"Hepimiz iyi anlaşıyoruz, herkes herkesle gülüyor. İyi bir bağlılığa ve iyi bir anlayışa sahibiz. İyi oyuncularımız, iyi bir takımımız var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde sonuçlar da geliyor.

Hocamız, oyuncuların ve personelin güvenini kazanmış durumda. Her şeyi bir araya getirdiğinizde iyi sonuçlar geliyor. Sezon sonunda bizim için en iyisi, çifte kupa kazanmak olur.

Pandemiden dolayı maçların seyircisiz olması, beni hayal kırıklığına uğratıyor. Beşiktaş taraftarının harika olduğunu biliyorum. Bu sezon bile bazen stadyumun, antrenman sahasının, otellerin önünden bağırıyorlar. Umarım taraftarlarımızla stadyumda da tanışırım."

Valentin Rosier: Türkiye'nin en iyi takımındayım

Beşiktaş'ta, daha önce Ligue 1'de forma giyen oyuncuların hatırlatılması üzerine Rosier, şu sözleri sarf etti:

"Harika. Vincent Aboubakar, Georges-Kévin Nkoudou, Fabrice Nsakala, Rachid Ghezzal var. Kendimizi aynı dilde ifade edebileceğimiz küçük grubuz. Açıkçası, bu bir avantaj. Çok iyi insanlar ve onlarla tanıştığım için çok mutluyum.

Sanırım Dijon'daki dönemimden daha iyiyim, daha eksiksiz. Yıllar geçtikçe deneyim kazanıyorum. Ama çok benzer değil. Dijon Ligue 1'deydi ve biz "küçük" bir takımdık. Şimdi ise ben Türkiye'deyim, ülkenin en iyi takımındayım."

Rosier, gelecek planlaması ile ilgili sorulan soruyu da şu sözlerle yanıtladı:

"Kendimi iyi ve kendimden emin hissettiğim bir yere gitmek istiyorum. Şimdilik sezonumu Beşiktaş'ta bitirip şampiyon olmayı arzuluyorum. Ondan sonrasına bakacağız."

Valentin Rosier bu sezon ne yaptı?

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 25 karşılaşmaya çıktı. Fransız sağ bek, söz konusu 25 mücadelede 2 gol attı 5 de asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, iki golün birini Süper Lig'de kaydederken diğerini ise Ziraat Türkiye Kupası'nda attı.