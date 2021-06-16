Beşiktaş'ın Rennes'ten ayrılmaya hazırlanan M'Baye Niang'ı transfer etmek istiyor

Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim M'Baye Niang oldu.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve güçlü bir kadro kurma hazırlığı yapan Beşiktaş'ın Senegalli yıldız M'Baye Niang ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Rennes'te kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncuyla Porto ve Krasnodar da ilgi gösteriyor.

Fransız ekibinin yılda 3.5 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncuyu yüksek maliyetinden dolayı elden çıkartmaya çalıştığı belirtilirken, iki taraf arasındaki fesih görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

Rennes'in önümüzdeki günlerde sembolik bir fesih bedeliyle Niang ile yollarını ayırması beklenirken, yıldız oyuncu da teklifleri değerlendiriyor.

Porto ve Krasnodar da ilgileniyor

Portekiz'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Porto ve Krasnodar'ın Niang'ın yüksek maaş talebini karşılamaya hazır olduğu öğrenilirken, yıldız oyuncunun vereceği karar da merakla bekleniyor.

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Rennes'teki ilk sezonunda 14 gol atan Niang, ikinci sezonunda da 15 gol atarak dikkatleri çekmişti.

Geçen sezon Rennes'de kadroya girmekte zorlanan ve devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye kiralanan 26 yaşındaki oyuncu burada da bekleneni verememişti. Al Ahli'nin kiralık sözleşmesini uzatmaya düşünmediği Niang, santrfor mevkisinin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor ve skor gücüyle dikkat çekiyor.

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