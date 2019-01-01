Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım: Braga, Wolves ve Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, birinci torbadan katıldığı kurada Braga, Wolves ve Slovan Bratislava ile K Grubu'nda yer aldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü bitirerek UEFA 'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah Beyazlılar K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti.

Braga eski günlerinden uzak

Gruba ikinci torbadan katılan Braga, Türk futbolseverlere adını ezberletmiş bir takım. ekibi daha önce Toto Kupası’nda , Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, ve ve Şampiyonlar Ligi’nde de ile karşı karşıya gelmişti.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Braga ile eşleşen Beşiktaş deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanmış, sahasında 1-0 yenilse de tur atlayan taraf olmuştu.

2011'de bu turnuvada final oynayan Braga, eski günlerinden uzak durumda ancak elemelerde tüm maçları kazanarak Brondby ve 'yı elediklerini belirtmekte fayda var. Wilson Eduardo ve Ahmed Hassan, Portekiz ekibinin dikkat edilmesi gereken isimleri.

Portekiz ekolü ve Raul Jimenez

Crusaders, Pyunik ve ’yu eleyerek gruplara kalan , güçlü bir kadroya sahip. Takımı Portekizli teknik adam Nuno Espirito çalıştırıyor. Portekiz futbolunun yetenekli isimleri Rui Patricio, Ruben Neves, Diogo Jota ve Joao Moutinho da bu takımda yer alıyor. Transferde büyük paralar harcamaktan kaçınmayan İngiliz ekibi son olarak ’dan Patrick Cutrone ve Anderlecht’ten Leander Dendoncker gibi isimleri de kadrosuna kattı.

’dan 38 milyon euro’ya bonservisini aldıkları Meksikalı golcü Raul Jimenez, geçtiğimiz sezon attığı gollerle Wolverhampton’ı taşıyan isim oldu. Jimenez Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçta 6 gol atarak bu sezon da takımının en tehlikeli silahı olacağını kanıtladı.

PAOK'u elediler

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Gruba dördüncü torbadan katılan Slovan Bratislava, Feronikeli ve Dundalk'ı eledikten sonra play off turunda Yunan şampiyonu PAOK'u devirdi. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Slovak ekibi, deplasmanda 3-2 yenilse de turu geçen taraf oldu.

Slovakya Ligi'nde geride kalan 6 haftada 16 puan toplayarak averajla zirvede yer alan Slovan Bratislava'nın en dikkat çeken isimleri golcüleri Andraz Sporar ile Rafael Ratao. Orta sahada görev yapan İspanyol oyuncu Nono da takip edilmesi gereken başka bir isim.