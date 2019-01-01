Beşiktaş'ın rakipleri Altınordu ve Mezokovesd Zsory

Beşiktaş'ın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş - Mezokovesd Zsory (Macaristan)

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10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş -

Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 30 puanla beşinci sırada yer alıyor.