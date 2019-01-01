Beşiktaş'ın rakipleri Altınordu ve Mezokovesd Zsory
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AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:
8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş - Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş - Altınordu
Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 30 puanla beşinci sırada yer alıyor.