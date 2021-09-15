Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Ajax, Sporting Lisbon’u rahat geçerken Haller de adını tarihe yazdırdı.

Temsilcimizin Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nun ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olurken siyah-beyazlıların rakiplerinden Ajax, Sporting Lisbon deplasmanına konuk oldu.

Sporting Lisbon’u 5-1’lik farklı skorla mağlup eden Hollanda temsilcisi, averaj farkıyla ilk maçlar sonucunda grup liderliğine yükseldi.

Karşılaşmanın yıldızı ise Ajax’ın golcüsü Sebastian Haller oldu.

Van Basten’den sonra bir ilk

Haller, karşılaşmayı dört golle tamamladı ve 28 yıllık aranın ardından bir ilke imza attı.

Golcü oyuncu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında dört gol kaydeden ikinci oyuncu oldu. Bunu ilk başaran ise Kasım 1992 tarihinde, Göteborg karşısında Marco van Basten’di.

1 - Ajax forması giyen Sebastien Haller (vs Sporting), Marco van Basten’in (Kasım 1992 vs Göteborg) ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu. Buyüleyici. pic.twitter.com/6st7yURfhK — OptaCan (@OptaCan) September 15, 2021

Haller’in kariyeri

Kariyerine Auxerre’de başlayan ve ardından Utrecht forması giyen Haller, 2017 yılında ise Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’a transfer olmuştu.

Alman ekibinde yıldızını parlatan Haller, 2018-19 sezonunda tüm kulvarlarda 20 gol kaydetti ve ardından Premier Lig ekibi West Ham’ın yolunu tuttu.

Ada’da beklentileri karşılayamayan oyuncu, 2020-21 sezonunun devre arasında ise Ajax ile anlaşmaya vardı. Hollanda ekibinin formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 29 kez terleten Haller, 22 gol kaydetti.

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