Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cyle Larin, Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu: Göreceksiniz

Kanadalı futbolcu, Hatayspor maçındaki hızlı başlangıcı derbide de yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ın bu sezonki sürpriz yıldızı Cyle Larin, takımın başarısın sırrını Sergen Yalçın'ın verdiği özgürlüğe bağlıyor.

Öz güvenlerinin yerinde olduğunu söyleyen Kanadalı forvet, hücum anlayışına sahip olmalarının takımı olumlu etkilediğini söyledi.

Cyle Larin ne dedi?

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Larin, cumartesi oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili şunları söyledi:

"Hatayspor maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz.

"Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz.

"İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum."

"Sergen Yalçın bana özgüven verdi"

Kanadalı futbolcu, Sergen Yalçın'ın kendisi ve takım üzerindeki etkisini şu sözlerle yorumladı:

"Hoca bana öz güven verdi. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük verdi. Bana inandı ben de işimi yaptım.

"Sergen Yalçın'ın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp'tan daha iyi olur. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize öz güven veriyor. Sergen Yalçın bize sahada özgürlük tanıyor. En iyi yaptığımız şeyleri sahada yapmamızı istiyor. Öz güvenden bahsettiğim bu.

"Fizik olarak geliştiğimi söyleyebilirim. Belçika'da daha çok forma giydiğim için bu durum ritmimi yakalamamı sağladı ve buraya hazır geldim."

Didier Drogba'yı kendine örnek aldığını söyleyen Kanadalı futbolcu, sahadaki oyundan zevk aldığını söyledi:

"Hem saha içinde hem de saha dışında çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor. Birlikte savaşıyoruz. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz."

El hareketi ne anlama geliyordu?

Vincent Aboubakar'ın oyununun kendini pozitif etkilediğini söyleyen Larin, Kamerunlu golcü ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Onun olmadığı zamanlarda farklı oyun oluyor. Sahada işleri kolaylaştırıyor. Son maçta golün ardından yaptığım el hareketi maçın bittiği anlamına geliyordu. Umarım ligin bittiği anlamına gelecek bir hareket de yaparım.

"Umarım gol krallığını elde ederim. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Benim için gol krallığından çok şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim."

Golcü oyuncu, vatandaşı Atiba ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Buraya gelmemde yardımcı oldu. Doğru kararı verdiğimi de düşünüyorum. Şampiyon olmak istiyoruz ve saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var."

Cyle Larin bu sezon kaç gol attı?

2018 yılında Orlando City'den 1.85 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Kanadalı, Sergen Yalçın tedrisatında beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

Bu sezon toplamda 41 maça çıkan Larin, söz konusu 41 mücadelede 23 gol atıp dört de asist yapmayı başardı.

25 yaşındaki forvet, 23 golün 19'unu Spor Toto Süper Lig maçlarında kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda üç gol atan Larin, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakip filelere bir gol bıraktı.