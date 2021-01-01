Beşiktaş'ın orkestra şefi: Rachid Ghezzal! Tek rakibi Thomas Müller

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Rachid Ghezzal, gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuruyor.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş liderlik koltuğunda otururken, siyah - beyazlılarda bazı oyuncular gösterdikleri performansla ön plana çıktı.

Vincent Aboubakar ile Cyle Larin attıkları gollerle takımlarına önemli bir destek verirken Rachid Ghezzal da attığı dört golün yanı sıra yaptığı asistlerle de fark yarattı.

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Cezayirli yıldız, Opta verilerine göre, yaptığı 15 asistle, 2010/2011 sezonundan beri Süper Lig'de 15 asiste ulaşan dördüncü oyuncu oldu.

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Tek rakibi Thomas Müller

Rachid Ghezzal, Avrupa'nın beş büyük liginde ise Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller ile çekişiyor.

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında Rachid Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim Thomas Müller. Alman yıldızın Bundesliga'da 17 asisti var.

Rachid Ghezzal kalacak mı?

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinin menajeri Brendan Rodgers'ın kadrosunda düşünmediği isimle ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulunmuştu.

Çebi kiralık isimler Valentin Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalmak istediklerini vurgulamıştı.

"İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor."