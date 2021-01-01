Beşiktaş'ın Mahrez'i, şampiyonluk yarışında belirleyici olacak

Leiester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, performansıyla göz dolduruyor. Gençlerbirliği'ne attığı gol ise Riyad Mahrez'in plaselerinden farksız.

Yurt dışından bir futbolsevere, isim vermeden Rachid Ghezzal'ın Gençlerbirliği'ne karşı attığı ilk golü anlatsanız, bu golü atan futbolcunun Cezayirli olduğunu söyleseniz muthemelen tahmini, Riyad Mahrez olacaktır.

Ankara deplasmanında müthiş bir plase ile Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldız, bu sezon performansıyla göz kamaştırıyor.

Rachid Ghezzal kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor

Sezon başından bu yana hem anahtar pasları hem de yaptığı asistler ile siyah-beyazlı takımın zirvede yer almasına önemli katkıda bulunan Ghezzal, Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti ve takımını sırtlamaya devam etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu, aynı zamanda kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan önce hangi takımda ne yaptı?

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan yetenekli oyuncu, geçen yıl kiralık olarak oynadığı Fiorentina’da 21 maçta forma giyse de 1 gole imza atabilmişti. 2018-2019’da Leicester City’de toplam 23 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Ghezzal, 2017-2018’de top koşturduğu Monaco’da ise 26 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

Rachid Ghezzal kariyerinin en parlak dönemini Lyon’da geçirdi. Tecrübeli oyuncu 215-16 sezonunda 38 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Editör yorumu

Beşiktaş, hücumda sete oturan, topa sahip olarak oynamayı seven bir takım olduğu için Rachid Ghezzal'ın dar alanlarda atacağı anahtar paslar, oldukça kıymetli. Her yönüyle bir transfer başarısı olan Cezayirli futbolcunun sezonun geriye kalan bölümündeki performansı, şampiyonluk yarışında oldukça belirleyici olacak. Ghezzal, oyun tarzıyla yine bir başka Cezayirli oyuncu Riyad Mahrez'i andırıyor.