Rachid Ghezzal, Ricardo Quaresma'nın rekorunu geçti

Rachid Ghezzal, asist sayısını 14'e yükseltti ve 2010-2011'den bu yana siyah-beyazlılarda en çok gol pası veren oyuncu oldu.

Beşiktaş taraftarı, transferin son gününde Rachid Ghezzal'ın evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu binasına motosikletle ulaştıran kişilere teşekkür etmeli.

Neden mi? Çünkü Cezayirli oyuncu, Beşiktaş eğer bu sezon şampiyon olursa bu zaferde en büyük paya sahip olan isimlerin başında gelecek.

BB Erzurumspor karşılaşmasında 26. dakikada Oğuzhan Özyakup'u topla buluşturan Ghezzal, Oğuzhan'ın pozisyonu golle sonuçlandırmasıyla birlikte siyah-beyazlı formayla bu sezon 14. asistine imza atmış oldu.

Yıldız futbolcu, böylelikle 2016-2017 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bırakmayı başardı ve 2010-2011'den bu yana Beşiktaş formasıyla bir sezonda en çok asist yapan oyuncu haline geldi.

Rachid Ghezzal'ın rakamları

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile 25 karşılaşmaya çıktı.

Cezayirli oyuncu, söz konusu 25 mücadelede üç gol atarken 14 kez de gol pası verdi.

Bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıkan Ghezzal, gol ve asistlerin hepsini lig maçlarında üretti.

Editör yorumu

Rachid Ghezzal, bu sezon Süper Lig'in en iyi transferlerinden biri. Üstelik siyah-beyazlılar, oyuncuya kiralama ücreti de ödemedi.

Fakat Cezayirli futbolcunun bu iyi performansında, oyun kalitesinin de etkisi büyük. Eğer Beşiktaş, iyi bir set oyununu oynamasa, rakip ceza sahasında çok adamla bulunmasa ve kuvvetli bir oyun ezberi olmasa, Ghezzal'dan bu kadar fazla faydalanamayabilirdi.

Oyun gücünün oyuncu performansını doğrudan etkilediği, yadsınamaz bir gerçek.

Sonuç olarak Beşiktaş, tüm şartları zorlamalı ve dar alanda büyük beceriye sahip olan Cezayirliyi takımda tutmalı.