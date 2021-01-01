Beşiktaş'ın listesindeki Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
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Hulk 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.
Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, uzun süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Hulk ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;
"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadelerine yer verdi.
#NósTemosOHulk! Seja @GaloNaVeia! https://t.co/1ZRwV4ZhM2— Atlético (@Atletico) January 29, 2021