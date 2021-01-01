Transfer

Beşiktaş'ın listesindeki Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Goal Türkiye
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Hulk
Getty
Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattı.

Hulk 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.

Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, uzun süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Hulk ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;

"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadelerine yer verdi.

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